عودة الأمير.. أرانجيز يرحل عن ليفركوزن وينضم لـ إنترناسيونال

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

تشارليز أرانجيز - إنترناسيونال

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي عن عودة نجمه السابق تشارليز أرانجيز قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وفسخ أرانجيز عقده مع ليفركوزن، لينضم مباشرةً إلى إنترناسيونال الذي يسافر إلى البرازيل للانضمام إلى صفوفه الأسبوع المقبل.

ووقّع أرانجيز على عقدٍ مع إنترناسيونال حتى صيف 2025 بعد 8 سنوات قضاها في الملاعب الألمانية.

وسبق لـ أرانجيز تمثيل إنترناسيونال بين يناير 2014 وأغسطس 2015.

وفاز لاعب وسط منتخب تشيلي مع إنترناسيونال بلقب كامبيوناتو جاوتشو، أو دوري ولاية ريو جراندي دو سول، في مناسبتين.

وانضم أرانجيز إلى ليفركوزن عام 2015 مقابل 13 مليون يورو، وخاض معه من وقتها 214 مباراة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 28.

وارتدى أرانجيز شارة قيادة ليفركوزن بدايةً من موسم 2020\2021.

ويشتهر أرانجيز برفض الانضمام إلى ليستر سيتي في صيف 2015 معللًا ذلك بأنه "نادٍ صغير"، ليفوز النادي الإنجليزي بالدوري في مفاجأة مدوية في نهاية الموسم وقتها.

وسبق لـ أرانجيز اللعب في كوبريلوا وكولوكولو وأونيفيرسيداد دي تشيلي في بلاده.

ويمتلك أرانجيز 97 مباراة دولية مع منتخب تشيلي سجل خلالها 7 أهداف بين 2009 و2022.

اللاعب الملقب بـ "الأمير" كان عنصرًا محوريًا في تتويج بلاده ب كوبا ليبرتادوريس عامي 2015 و2016 على حساب الأرجنتين.

ويتواجد إنترناسيونال في المجموعة الثانية بـ كوبا أمريكا رفقة ناسيونال من أوروجواي، وإندبندينتي ميديين الكولومبي، ومتروبوليتانوس الفنزويلي.

ليفركوزن أرانجيز
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