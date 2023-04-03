عودة الأمير.. أرانجيز يرحل عن ليفركوزن وينضم لـ إنترناسيونال

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي عن عودة نجمه السابق تشارليز أرانجيز قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وفسخ أرانجيز عقده مع ليفركوزن، لينضم مباشرةً إلى إنترناسيونال الذي يسافر إلى البرازيل للانضمام إلى صفوفه الأسبوع المقبل.

ووقّع أرانجيز على عقدٍ مع إنترناسيونال حتى صيف 2025 بعد 8 سنوات قضاها في الملاعب الألمانية.

O 𝑷𝒓𝒊́𝒏𝒄𝒊𝒑𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑨𝒓𝒂́𝒏𝒈𝒖𝒊𝒛 𝑺𝒂𝒏𝒅𝒐𝒗𝒂𝒍 é do Inter! 👑🇦🇹😍 pic.twitter.com/aAsyuqeQ7T — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2023

وسبق لـ أرانجيز تمثيل إنترناسيونال بين يناير 2014 وأغسطس 2015.

وفاز لاعب وسط منتخب تشيلي مع إنترناسيونال بلقب كامبيوناتو جاوتشو، أو دوري ولاية ريو جراندي دو سول، في مناسبتين.

وانضم أرانجيز إلى ليفركوزن عام 2015 مقابل 13 مليون يورو، وخاض معه من وقتها 214 مباراة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 28.

وارتدى أرانجيز شارة قيادة ليفركوزن بدايةً من موسم 2020\2021.

Thank you for seven and a half years, Charly! ⚫️❤️🙏@CharlesAranguiz leaves #Bayer04 and moves back to his former club @SCInternacional Porto Alegre with immediate effect. pic.twitter.com/eRu6o3VyMh — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 2, 2023

ويشتهر أرانجيز برفض الانضمام إلى ليستر سيتي في صيف 2015 معللًا ذلك بأنه "نادٍ صغير"، ليفوز النادي الإنجليزي بالدوري في مفاجأة مدوية في نهاية الموسم وقتها.

وسبق لـ أرانجيز اللعب في كوبريلوا وكولوكولو وأونيفيرسيداد دي تشيلي في بلاده.

ويمتلك أرانجيز 97 مباراة دولية مع منتخب تشيلي سجل خلالها 7 أهداف بين 2009 و2022.

اللاعب الملقب بـ "الأمير" كان عنصرًا محوريًا في تتويج بلاده ب كوبا ليبرتادوريس عامي 2015 و2016 على حساب الأرجنتين.

ويتواجد إنترناسيونال في المجموعة الثانية بـ كوبا أمريكا رفقة ناسيونال من أوروجواي، وإندبندينتي ميديين الكولومبي، ومتروبوليتانوس الفنزويلي.