جمال علام يكشف تفاصيل أزمة توقف تقنية الفيديو في الدوري.. وموعد حلها

كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم مستجدات أزمة توقف تقنية الفيديو من العمل في مباريات الدوري المصري.

وقال علام خلال حوار له مع قناة صدى البلد: "أزمة تقنية الفيديو بدأت منذ عام 2020 بسبب عدم وجود تعاقد مع الشركة المنفذة والمبلغ الذي تم دفعه للشركة كان قليلا جدا ولذلك تم التهديد من جانب الشركة بعدم الاستمرار في الدوري المصري".

وأضاف "الشركة المنفذة لتقنية الفيديو ترى ضرورة تسوية جميع المتأخرات المالية الخاصة بها قبل إبرام التعاقد الجديد مع اتحاد الكرة وهذه الأزمة سيتم حلها إن شاء الله".

وأكمل "بعض الأندية دفعت المستحقات المالية المتأخرة لديها الخاصة باتحاد الكرة والبعض الآخر لم يدفع".

وأتم تصريحاته "هناك جلسة في القريب العاجل بين رابطة الأندية واتحاد الكرة من أجل حل أزمة توقف تقنية الفيديو".

وكانت الجولة 22 من الدوري المصري أقيمت بدون تقنية الفيديو في جميع مبارياتها.

وكذلك أعلن اتحاد الكرة عن أسماء حكام مباريات الجولة 23 من الدوري بدون تواجد تقنية الفيديو أيضا.