أحمد عبد القادر مقبلا رأس كولر: أعتذر له أمام الجميع بعدما أخطأت أمام الجميع

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:49

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر مع مارسيل كولر

تقدم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بالاعتذار لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عما بدر منه تجاه عقب مباراة الهلال السوداني.

ونشر عبد القادر صورة له رفقة مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يقبل رأس المدرب السويسري.

وعلق عبد القادر عليها كاتبا: "الأمر السيئ كان أمام الجميع والاعتذار أيضا أمام الجميع، ستظل رقم 1 بالنسبة ليه مهما حدث".

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وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على أحمد عبد القادر لاعب الفريق.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه".

وشارك عبد القادر في فوز الأهلي على الهلال السوداني قبل أن يغادر في الدقيقة 62 من المباراة.

وعقب المباراة ظهر مقطع فيديو لعبد القادر وهو يرفض مصافحة مارسيل كولر مدرب الفريق أثناء تحية الجمهور.

وبسؤاله كولر في المؤتمر الصحفي عن هذه الحالة رد مدرب الأهلي قائلا: "أحيانا يشعر اللاعب أنه يستحق الاستمرار في الملعب ويجب عدم تغييره وأنا كمدرب أنفذ أدواري من أجل الفريق ولتحقيق الفوز والمباريات الكبيرة تكون المشاعر فيها كبيرة وقد يحدث إنفعال وأنا أتفهم هذه المواقف وأعرف كيف أتعامل معها ولا أشعر بأي مشاكل وغدا سأتحدث معه بشكل طبيعي عن المباراة".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

الأهلي أحمد عبد القادر مارسيل كولر
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