مران الأهلي - مشاركة متولي ومحاضرة نظرية من كولر للاعبين

شارك محمود متولي لاعب الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وانتظم متولي في التدريبات الجماعية بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي خضع له مؤخرا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته واكتمال شفائه.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تقام مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن تحديات الفترة المقبلة بداية من مباراة المحلة في الدوري، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

كما عقد كولر جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة المحلة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الهلال السوداني أمس تدريبات استشفائية.

وأدى الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي لعب 21 مباراة.