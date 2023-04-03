مسابقة لتصميم شعار جديد لـ الإسماعيلي
الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:21
كتب : FilGoal
أعلن الإسماعيلي عن مسابقة لتصميم شعار جديد للنادي تستمر لمدة شهر.
وأوضح النادي عبر حسابه في فيسبوك أن الإسماعيلي سيفتح الباب أمام تصميمات مقترحة.
وطلب الإسماعيلي إرسال التصميمات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالنادي.
ووعد الإسماعيلي بالرد على البريد بكلمة "تم" للتأكيد على استلام التصميم.
وأوضح الإسماعيلي أنه سيتم اختيار أفضل تصميم من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض.
كما يحصل صاحب التصميم الفائز على مكافأة خاصة بعد الاستقرار على هويته.
ونشر الإسماعيلي البريد الإلكتروني وهو: [email protected]
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