كرة سلة - الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتأهل لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

الزمالك × طلائع الجيش - كرة سلة

تغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 78-63 في المباراة الخامسة والحاسمة في ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الزمالك قد فاز بأول مباراتين، ولكن فوز طلائع الجيش في المباراة الثالثة ثم الرابعة جعل النتيجة 2-2.

وتقدم الأبيض في الربع الأول بنتيجة 19-14، ثم رفع النتيجة إلى 50-27 بنهاية الربع الثاني، ثم زادها في الثالث إلى 71-43، ليقلص طلائع الجيش الفارق في الربع الأخير.

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بذلك يتأهل الزمالك لملاقاة الأهلي في نصف النهائي.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

وتأهل فريقا رجال الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد فوز كل منهما بثلاث مباريات في سلسلة مواجهات ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتصالات 3-0 في المواجهات المباشرة بينهما، بينما حقق الاتحاد الفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج في المباراة الثالثة بينهما بنتيجة 98-53 ليضمن الأخضر تأهله لنصف النهائي.

منافس الاتحاد قد تحدد بالفعل، حيث فاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 78-76 في المباراة الرابعة، ليتأهل بنتيجة 3-1 إلى نصف النهائي.

نتائج الدور ربع النهائي:

الاتحاد 3-0 سبورتنج

الأهلي 3-0 المصرية للاتصالات

الزمالك 3-2 طلائع الجيش

الجزيرة 1-3 سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الاتحاد × سموحة

الأهلي × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

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