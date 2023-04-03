مورينيو عن إيقاف الهتافات ضد ستانكوفيتش: إنه صديقي ولا يمكن المساس به

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما، عن رد فعله بعد الهتافات المسيئة التي تعرض لها ديان ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا.

وهاجمت جماهير روما نظيرها ستانكوفيتش خلال مباراة الفريقين، لينهض مورينيو من على دكة البدلاء ويطالب بإيقاف الهتافات.

وقال مورينيو بعد المباراة: "لا يحتاج ديان إلى شكري. أنا شخصيًا تعرضت للسباب في العديد من المرات بأشكال متعددة، وقد بنيت حائطًا حولي لحمايتي".

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وأضاف: "ديان فعل الأمر نفسه تمامًا. إنه رجل عظيم. ومع ذلك، فذلك ليس جيدًا لعائلته في المنزل".

وتابع: "تتبعت حسدي. ديان صديقي ولا يمكن المساس به".

وتتدرب ستانكوفيتش تحت قيادة مورينيو في إنتر ميلان وفاز معه بالثلاثية التاريخية عام 2009.

وتحوّل مورينيو للحديث عن المباراة: "لا أحب الحديث عن لاعبين بأعينهم، لكني راضٍ عن تطور فينالدوم، لعب جيدًا جدًا اليوم".

وأتم: "دييجو يورينتي أيضًا لعب جيدا وهذا هو المستوى الذي يترك انطباعًا لدى المدرب. يورينتي مدافع يجيد الخروج بالكرة من الخلف ويلعب بهدوء".

وفاز روما على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 28 للدوري الإيطالي.

وحقق مورينيو فوزه الخمسين كمدير فني لـ روما، وواصل حضوره في المربع الذهبي للمسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع إنتر ميلان الثالث.

فيما تجمّد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير- واقترب أكثر من الهبوط للقسم الثاني.

روما مورينيو ستانكوفيتش سامبدوريا الدوري الإيطالي
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