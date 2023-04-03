مرتجي: الأهلي تعاقد مع كهربا وهو لاعب حر.. وسنحاول بقدر الإمكان إنهاء أزمة غرامته

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مستجدات أزمة الغرامة المالية على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر المستحقة لنادي الزمالك.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال مرتجي عبر قناة ETC: "جماهير الأهلي تحرك الصخر وإن شاء الله تكون مباراة الهلال هي بداية عودة الجمهور بشكل كامل للمدرجات في مصر".

وأضاف "الأهلي عندما تعاقد مع كهربا كان لاعبا حرا ولكن النادي لن يترك كهربا وهذا أمر أكيد بعدما ضحى اللاعب من أجل ارتداء القميص الأحمر".

وأكمل "الأهلي سيحاول بقدر الإمكان مساعدة كهربا ويجب أن تنتهي هذه الأزمة وكهربا قادر على إنهاء هذا الأمر، والخطيب لن يتأخر عن مساعدة اللاعب في حدود المقبول والمسموح".

وأوضح "سيد عبد الحفيظ مع محمود الخطيب يتابعان مع كهربا أزمة الغرامة وهناك خطة موضوعة مع اللاعب واللاعب قادر على دفع الغرامة والأهلي قادر على مساعدته".

وأتم تصريحاته "هدفنا إسعاد الجمهور وأن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ويتأهل لكأس العالم للأندية للمرة التاسعة".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.