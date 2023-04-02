ذكرى سيئة لـ ميسي في ظهوره الـ50.. ليون يهزم باريس سان جيرمان
الأحد، 02 أبريل 2023 - 23:06
كتب : FilGoal
خسر باريس سان جيرمان أمام ضيفه أولمبيك ليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 66 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.
بينما رفع ليون رصيده إلى النقطة 44 في المركز التاسع.
هدف فوز ليون جاء في الدقيقة 56 عن طريق برادلي باركولا.
وشارك ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان للمرة رقم 50 مع فريقه في الدوري الفرنسي.
وشهدت المباراة إهدار ألكساندر لاكازيت مهاجم وقائد ليون لركلة جزاء في الدقيقة 39.
وسدد لاكازيت الكرة في القائم الأيمن للحارس الإيطالي دوناروما.
ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ ليون على باريس سان جيرمان خلال آخر 5 مباريات بينهما.
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