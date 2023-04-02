هدف رائع وقاتل للبديل الذهبي كوريا ينصر أتليتكو على بيتيس

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس بهدف وحيد في ملعب متروبوليتانو بالجولة 27 للدوري الإسباني.

وسجّل آنخل مارتين كورّيا هدف المباراة الوحيد قبل دقائق قليلة على نهايتها.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وتنفس ريال سوسيداد الصعداء في المركز الرابع بـ48 نقطة، فيما استفاد فياريال السادس صاحب الـ44 نقطة.

وشهدت المباراة معادلة يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد لزميله السابق دييجو جودين كأكثر أجنبي تمثيلًا للروخيبلانكوس برصيد 389 مباراة.

ولم تشهد المباراة أي أهداف لفترة طويلة، واضطر مانويل بيليجريني المدير الفني لـ بيتيس إلى إقحام المخضرم خواكين سانشيز.

وكاد سانشيز أن يتقدم للضيوف بتسديدة جميلة جاورت القائم، وشكل خطورة في الخط الأمامي.

لكن البديل الأكثر حسمًا كان الأرجنتيني كوريا الذي سجل هدفا رائعا بمهارة فردية كبيرة في الدقيقة 86.

ويعتبر أتليتكو مدريد أكثر فريق سجل له اللاعبون البدلاء هذا الموسم بواقع 14 مرة في الدوري الإسباني.

كما وصل كوريا إلى 19 هدفًا كبديل في مسيرته بالدوري الإسباني مع أتليتكو، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الفريق العاصمي.