اختراقات مارادونية في ملعب مارادونا.. لياو يقود ميلان لسحق نابولي برباعية

الأحد، 02 أبريل 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - براهيم دياز

سحق ميلان مضيفه نابولي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في قمة منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإيطالي.

أتت رباعية الروسونيري بتوقيع رافاييل لياو "هدفين" في الدقيقتين 17 و59، وبراهيم دياز في الدقيقة 25، وأليكسيس سايليمايكرس في الدقيقة 67.

وسجل ميلان 4 أهداف أو أكثر على ملعب نابولي للمرة الأولى منذ عام 1992، حين فاز بنتيجة 5-1 وسجل الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن سوبر هاتريك في تلك المباراة.

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الفوز رفع رصيد ميلان إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الثاني، وقنطة عن إنتر وروما الرابع والخامس.

فيما تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة على الصدارة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه، و20 نقطة عن ميلان.

لياو + دياز

سدد جيوفاني سيميوني مهاجم نابولي في الدقيقة السابعة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 17 سجل رافاييل لياو الهدف الأول بعد تمريرة من براهيم دياز ولمسة رائعة فوق الحارس أليكس ميريت.

سريعا سجل دياز الثاني في الدقيقة 25 بعد لمسة رائعة وتسديدة متقنة في الشباك.

وحاول بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45+4 بتسديدة خطيرة للغاية، ولكن تألق حارس ميلان مايك مينيان في الإبعاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروسونيري 2-0.

مارادونا في ملعب مارادونا

سدد أوليفييه جيرو مهاجم ميلان في الدقيقة 50 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

فيما كاد ماريو روي يشعل المباراة في الدقيقة 56 بهدف تقليص الفارق، لولا قفاز مينيان الذي وقف حائلا دون اختراق شباكه مرة أخرى.

وفي الدقيقة 57 حل أليكسيس سايلمايكرس بدلا من براهيم دياز.

وسريعا أضاف لياو الهدف الثالث بمراوغة وتسديدة بعد تمريرة من ساندرو تونالي في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 67 سجل سايليمايكرس الرابع باختراق فردي رائع للغاية.

على الفور أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي 3 تبديلات بخروج ماتيو بوليتانو وستانيسلاف لوبوتوكا وبيوتر زيلينسكي، ونزول هيرفينج لوزانو وإليف إلماس وتانجي ندومبيلي.

وكاد سايليمايكرس أن يسجل الخامس في الدقيقة 73 ولكن تألق أليكس ميريت في التصدي لتسديدته.

وفي الدقيقة 74 حل أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي بدلا من أوليفييه جيرو ورافاييل لياو في صفوف ميلان، بينما أتى جياكومو راسبادوري بدلا من جيوفاني سيميوني على الجانب الآخر في الدقيقة 77.

ثم أتى جوان جيسوس بدلا من مين جاي كيم في الدقيقة 81، وأسدل ميلان ستار تبديلاته بنزول شارل دي كيتيلاري وتيموي باكايوكو بدلا من رادي كرونيتش وإسماعيل بن ناصر في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الثاني، وقنطة عن إنتر وروما الرابع والخامس.

فيما تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة على الصدارة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه، و20 نقطة عن ميلان.

ويلعب ميلان المباراة المقبلة في الدوري الإيطالي يوم الجمعة 7 أبريل أمام إمبولي، فيما يخرج نابولي لملاقاة ليتشي في اليوم ذاته.

الدوري الإيطالي ميلان نابولي براهيم دياز أليكسيس سايليمايكرس رافاييل لياو
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