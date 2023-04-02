انتهت كرة سلة - الزمالك (78) - (63) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في ختام منافسات ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الزمالك قد فاز بأول مباراتين، ولكن فوز طلائع الجيش في المباراة الثالثة ثم الرابعة جعل النتيجة 2-2.

والفائز من هذه المواجهة الفاصلة سيلاقي النادي الأهلي في نصف النهائي.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للدور التالي.

وتأهل فريقا رجال الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر بعد فوز كل منهما بثلاث مباريات في سلسلة مواجهات ربع النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتصالات 3-0 في المواجهات المباشرة بينهما، بينما حقق الاتحاد الفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

وحقق الاتحاد الفوز على سبورتنج في المباراة الثالثة بينهما بنتيجة 98-53 ليضمن الأخضر تأهله لنصف النهائي.

منافس الاتحاد قد تحدد بالفعل، حيث فاز سموحة على الجزيرة بنتيجة 78-76 في المباراة الرابعة، ليتأهل بنتيجة 3-1 إلى نصف النهائي.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد 3-0 سبورتنج

الأهلي 3-0 المصرية للاتصالات

الزمالك 2-2 طلائع الجيش (مستمرة إلى المباراة الخامسة)

الجزيرة 1-3 سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الاتحاد × سموحة

الأهلي × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

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نهاية المباراة

78-63 لصالح الزمالك.. الفارق يتقلص

نهاية الربع الثالث: الزمالك 71-43 طلائع الجيش

64-41 لصالح الزمالك

نهاية الربع الثاني: الزمالك 50-27 طلائع الجيش

48-27 لصالح الزمالك

42-22 لصالح الزمالك

29-20 لصالح الزمالك

23-20 لصالح الزمالك

23-16 لصالح الزمالك

نهاية الربع الأول: الزمالك 19-14 طلائع الجيش

14-7 لصالح الزمالك

7-6 لصالح الزمالك

بداية المباراة