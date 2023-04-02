بيكيه: تصرفات شاكيرا لم تراع الطرف الآخر.. وصلتني رسائل هائلة من عشاقها

الأحد، 02 أبريل 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - شاكيرا

علّق جيرارد بيكيه بشكلٍ مباشر لأول مرة على أغنية صديقته السابقة شاكيرا التي حصدت ملايين المشاهدات حول العالم.

وانفصلت شاكيرا عن بيكيه نهاية العام الماضي بعد اكتشافها خيانته له.

لتُطلق بعدها أغنية وجهت خلالها رسائل خفية ولكنها مباشرة إلى بيكيه وصديقته الجديدة.

وتحدث بيكيه عبر بث مباشر على "تويتش" بخصوص الأغنية لأول مرة: "لا بأس بقصف الجبهات، هذه هي الموضة، لكننا لا نفكر في العواقب التي تتركها هذه الأفعال على الجانب النفسي للأشخاص الموجه إليهم الحديث".

وأضاف: "هذا يجعلك تظهر في صورة رائعة، في صورة الزعيمة، ولكننا لا نفكر في الشخص الآخر وفيما سيتوجب عليه المرور به. عندما ينتحر شخص فقط ندرك وقتها أننا تجاوزنا الحدود. أنا محبط للغاية بسبب المجتمع".

وتابع: "ليس لديك فكرة عن الرسائل التي وصلتني من عشاقها. لا أهتم مطلقا لأنهم أشخاص لا أعرفهم، ليس لديهم حياة، ليس لديهم أي أهمية، لن أتعرف عليهم أبدًا، إنهم مثل الآلات".

وأتم: "يجب أن نولي الاهتمام للأمور المهمة حقًا، ولا يجب أن نقلق بشأن ما يعتقده المجتمع بشأننا".

وارتبط بيكيه بـ شاكيرا منذ عام 2010 بعد أن تقابلها خلال تسجيل أغنية كأس العالم.

واعتزل بيكيه كرة القدم بشكلٍ مفاجئ بنهاية العام الماضي بعد سنوات طويلة في صفوف برشلونة.

بيكيه شاكيرا
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