معركة إفطار رمضان مستمرة.. جماهير باريس: تمرة وكوب من الماء كابوس الاتحاد الفرنسي

رفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة تندد بموقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الرافض لإيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار في شهر رمضان.

جاء ذلك على هامش مباراة الفريق أمام أولمبيك ليون على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع

وكتبت جماهير باريس سان جيرمان على اللافتة: "تمرة وكوب من الماء: كابوس الاتحاد الفرنسي".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة.

فيما يحتل ليون المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

ماذا حدث؟

أرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسالة إلى الحكام أخبرهم فيها بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي.

كما أوضح الاتحاد الفرنسي أنه يجب عدم وجود أي تمييز بين الجميع أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته السياسية والدينية وللحفاظ على قيمة الجمهورية الفرنسية.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

يأتي ذلك مغايرا لما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.

دعم مدرب نيس

من جانبه أبدى ديدييه ديجار مدرب نيس دعمه لفكرة إيقاف المباريات في الدوري الفرنسي في وقت آذان المغرب للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وقال ديجار في مؤتمر صحفي: "الإنجليز أكثر تفتحا منا في هذا الشأن، ولطالما كانوا كذلك".

وأضاف "نحن ندعم اللاعبين المسلمين في نيس ولهم كامل الحرية للتعبير عن معتقداتهم. نراقبهم عن كثب على صعيد التغذية، وهم يفعلون ذلك من منطلق إيمانهم وهذا يجعل الأمور أكثر سهولة".

وأوضح "نحن لا نسألهم أي أسئلة، بل نحكم على اللاعبين من أدائهم فقط، وليس بناء على صيامهم من عدمه".

موقف مدرب نانت

أما أنطوان كومبواري مدرب نانت الذي يلعب له المهاجم المصري مصطفى محمد، فقد قال إنه يمنع الصيام أيام المباريات فقط.

وقال كومبواري في مؤتمر صحفي: "أنا أدعم اللاعبين الذين يصومون، لا مشكلة مع الصيام أيام التدريبات، لكن في يوم المباراة لا يجب أن تصوم".

وأضاف "من يصر على الصيام لن ينضم لقائمة المباراة، إنها ليست عقوبة. أنا أضع القواعد. هذا هو اختياره وأنا أحترم ذلك".

وواصل "هناك مسلمون آخرون في الفريق مثل مصطفى محمد وجان شارل كاستيليتو وموسى سيسوكو يصومون أيام التدريبات ولا يفعلون ذلك يوم المباراة".

وأتم "هذه هي طريقتي في التعامل مع الصيام منذ بداية مسيرتي التدريبية قبل 20 عاما".

وكشفت صحيفة ويست الفرنسية عن قيام كومبواري باستبعاد الجزائري جوان حجام لاعب الفريق من مواجهة ريمس بسبب رفضه الإفطار في يوم المباراة.