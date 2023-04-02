الدرجة الثانية - حسين شكري يتولى قيادة الترسانة إلى نهاية الموسم

قرر مجلس إدارة نادي الترسانة إسناد مهمة المدير الفني إلى حسين شكري لاعب الأهلي السابق.

ويقود شكري الفريق خلفا لخالد عيد قبل 7 جولات من نهاية دوري الدرجة الثانية.

وكان حسين شكري يعمل مساعدا في الأجهزة الفنية السابقة، قبل تكليفه بمهام المدير الفني ليكمل موسم الشواكيش.

ويعاونه في الجهاز الفني علي رشدي مدربا عاما ومحمود شاكر عبد الفتاح مدربا مساعدا ومحمد عبد العال مدربا لحراسة المرمى.

ويحتل الترسانة المركز الثامن في مجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة.