فياريال يتجاوز ريال سوسيداد ويشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

فاز فياريال على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في ملعب لاسيراميكا بالجولة 27 للدوري الإسباني.

وانتظر فياريال حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء ليسجل بواسطة داني باريخو ونيكولاس جاكسون.

وبصم باريخو على الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

قائد فالنسيا السابق رفع رصيده من الأهداف بواسطة ركلات جزاء في الدوري الإسباني إلى 29 من أصل 35 محاولة.

وقتل السنغالي البديل نيكولاس المباراة بهدفٍ ثانٍ جميل في الدقيقة 81 هو الأول له تحت قيادة كيكي سيتيين.

ولم يكن السنغالي قد سجل منذ فترة المدرب السابق أوناي إيمري، تحديدًا منذ أكتوبر.

لكن انتشاء جاكسون لم يستمر طويلا، فتلقى بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي.

ورفع فياريال رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، بفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد الرابع الذي بات مهددًا في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، ويحل ضيفا اليوم على أتليتكو مدريد.