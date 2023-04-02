فياريال يتجاوز ريال سوسيداد ويشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الأحد، 02 أبريل 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - فياريال

فاز فياريال على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد في ملعب لاسيراميكا بالجولة 27 للدوري الإسباني.

وانتظر فياريال حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء ليسجل بواسطة داني باريخو ونيكولاس جاكسون.

وبصم باريخو على الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

قائد فالنسيا السابق رفع رصيده من الأهداف بواسطة ركلات جزاء في الدوري الإسباني إلى 29 من أصل 35 محاولة.

وقتل السنغالي البديل نيكولاس المباراة بهدفٍ ثانٍ جميل في الدقيقة 81 هو الأول له تحت قيادة كيكي سيتيين.

ولم يكن السنغالي قد سجل منذ فترة المدرب السابق أوناي إيمري، تحديدًا منذ أكتوبر.

لكن انتشاء جاكسون لم يستمر طويلا، فتلقى بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد تدخل قوي.

ورفع فياريال رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، بفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد الرابع الذي بات مهددًا في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، ويحل ضيفا اليوم على أتليتكو مدريد.

فياريال الدوري الإسباني سوسيداد
نرشح لكم
أنشيلوتي: جاهزون للفوز على برشلونة.. وإذا أراد ريال مدريد استمراري سأوقع حتى 2034 ريال مدريد يدك بلد الوليد بسداسية.. وهاتريك تاريخي لبنزيمة عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (6)-(0) بلد الوليد كوبي: إلتشي يخطط لاستئناف ضد مباراة برشلونة بسبب عقد جافي تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا.. وأسينسيو في وسط الملعب لمواجهة بلد الوليد بعد الخروج بشباك نظيفة أمام إلتشي.. تير شتيجن يحطم رقمه القياسي مع برشلونة آس: مشاركة دي يونج في الكلاسيكو شبه مستحيلة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز ضد فيوتشر 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيكيه: تصرفات شاكيرا لم تراع الطرف الآخر.. وصلتني رسائل هائلة من عشاقها 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
معركة إفطار رمضان مستمرة.. جماهير باريس: تمرة وكوب من الماء كابوس الاتحاد الفرنسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - حسين شكري يتولى قيادة الترسانة إلى نهاية الموسم 28 دقيقة | الدرجة الثانية
شو: مانشستر يونايتد لم يخسر بالجودة بل بفارق الشغف والرغبة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دالوت بعد خسارة مانشستر يونايتد: لا يمكننا المنافسة على الدوري بهذه الطريقة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن رحيل جراهام بوتر 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز