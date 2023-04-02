مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (0) - (2) ميلان.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين في الدوري الإيطالي.

مباراة اليوم بداية لسلسلة من 3 مباريات بين ميلان ونابولي، حيث سيلتقيان مجددا يومي 12 و18 أبريل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، والفوز سيعني ابتعاده عن أقرب ملاحقيه لاتسيو بفارق 19 نقطة.

أما ميلان فهو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويحتاج للفوز ليصبح الثالث بفارق نقطة عن إنتر وروما، و4 نقاط عن لاتسيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 25 جووووول براهيم دياز يسجل الثاني.. 2-0 للروسونيري

ق 17 جووووول رافاييل لياو يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من براهيم دياز ولمسة رائعة فوق الحارس أليكس ميريت

ق 7 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة