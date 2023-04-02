مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (0) - (2) ميلان.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 02 أبريل 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ساليرنيتانا × ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين في الدوري الإيطالي.

مباراة اليوم بداية لسلسلة من 3 مباريات بين ميلان ونابولي، حيث سيلتقيان مجددا يومي 12 و18 أبريل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، والفوز سيعني ابتعاده عن أقرب ملاحقيه لاتسيو بفارق 19 نقطة.

أخبار متعلقة:
مورينيو يدافع عن تلميذه ثم يسحقه بثلاثية في حفاظ روما على المربع الذهبي أنشيلوتي: جاهزون للفوز على برشلونة.. وإذا أراد ريال مدريد استمراري سأوقع حتى 2034 تشكيل الدوري الإيطالي - سيميوني يعوض غياب أوسيمين لـ نابولي.. وعودة كيير لدفاع ميلان ثأر من هزيمة الكأس.. نيوكاسل يتخطى مانشستر يونايتد بثنائية ويرتقي للمركز الثالث

أما ميلان فهو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويحتاج للفوز ليصبح الثالث بفارق نقطة عن إنتر وروما، و4 نقاط عن لاتسيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

ق 25 جووووول براهيم دياز يسجل الثاني.. 2-0 للروسونيري

ق 17 جووووول رافاييل لياو يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من براهيم دياز ولمسة رائعة فوق الحارس أليكس ميريت

ق 7 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة

نابولي ميلان نابولي وميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بيكيه: تصرفات شاكيرا لم تراع الطرف الآخر.. وصلتني رسائل هائلة من عشاقها معركة إفطار رمضان مستمرة.. جماهير باريس: تمرة وكوب من الماء كابوس الاتحاد الفرنسي شو: مانشستر يونايتد لم يخسر بالجودة بل بفارق الشغف والرغبة دالوت بعد خسارة مانشستر يونايتد: لا يمكننا المنافسة على الدوري بهذه الطريقة تشيلسي يعلن رحيل جراهام بوتر تين هاج: فشلنا في مجاراة عزيمة نيوكاسل.. والسؤال عن الأهداف يضحكني فياريال يتجاوز ريال سوسيداد ويشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا تقارير: إيطاليا ستمنع جماهير فينورد من دخول ملعب روما
أخر الأخبار
الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - بيراميدز ضد فيوتشر 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيكيه: تصرفات شاكيرا لم تراع الطرف الآخر.. وصلتني رسائل هائلة من عشاقها 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
معركة إفطار رمضان مستمرة.. جماهير باريس: تمرة وكوب من الماء كابوس الاتحاد الفرنسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - حسين شكري يتولى قيادة الترسانة إلى نهاية الموسم 27 دقيقة | الدرجة الثانية
شو: مانشستر يونايتد لم يخسر بالجودة بل بفارق الشغف والرغبة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دالوت بعد خسارة مانشستر يونايتد: لا يمكننا المنافسة على الدوري بهذه الطريقة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن رحيل جراهام بوتر 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز