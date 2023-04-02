انتهت في الدوري الإيطالي - نابولي (0) - (4) ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين في الدوري الإيطالي.

مباراة اليوم بداية لسلسلة من 3 مباريات بين ميلان ونابولي، حيث سيلتقيان مجددا يومي 12 و18 أبريل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، والفوز سيعني ابتعاده عن أقرب ملاحقيه لاتسيو بفارق 19 نقطة.

أما ميلان فهو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويحتاج للفوز ليصبح الثالث بفارق نقطة عن إنتر وروما، و4 نقاط عن لاتسيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 81 جوان جيسوس بدلا من مين جاي كيم

ق 73 سايليمايكرس كاد يسجل الخامس بتسديدة رائعة تصدى لها ميريت

ق 77 جياكومو راسبادوري بدلا من جيوفاني سيميوني

ق 74 أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي بدلا من أوليفييه جيرو ورافاييل لياو

ق 68 نابولي يجري 3 تبديلات بخروج ماتيو بوليتانو وستانيسلاف لوبوتوكا وبيوتر زيلينسكي، ونزول هيرفينج لوزانو وإليف إلماس وتانجي ندومبيلي

ق 67 جوووول سايليمايكرس يسجل الرابع بعد تمريرة من دافيدي كالابريا

ق 59 جووووول الثالث من لياو بعد تمريرة ساندرو تونالي

ق 57 أليكسيس سايلمايكرس بدلا من براهيم دياز

ق 56 ماريو روي يوشك على تقليص الفارق ولكن مايك مينيان يوقفه بتصدي رائع

ق 50 جيرو يسد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

استراحة

ق 45+4 بيوتر زيلينسكي يسدد ولكن مينيان يتصدى ببراعة

ق 25 جووووول براهيم دياز يسجل الثاني.. 2-0 للروسونيري

ق 17 جووووول رافاييل لياو يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من براهيم دياز ولمسة رائعة فوق الحارس أليكس ميريت

ق 7 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

بداية المباراة