تقارير: إيطاليا ستمنع جماهير فينورد من دخول ملعب روما

لن تسمح وزارة الداخلية الإيطالية لجماهير فينورد الهولندي بدخول الملعب الأولمبي من أجل مواجهة روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر.

روما سيحل ضيفا على فينورد يوم 13 أبريل في ذهاب ربع النهائي، قبل أن يستقبله يوم 20 من الشهر نفسه في العاصمة الإيطالية.

وأفادت تقارير إيطالية أن السلطات الإيطالية اتخذت القرار بسبب حدوث أزمات سابقة بين جماهير الفريقين، فضلا عن الأحداث التي شهدتها مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

جماهير فينورد تسببت في أحداث شغب أمام روما عام 2015، كما شهد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين الفريقين العام الماضي في ألبانيا، العديد من أحداث الشغب.

في الشهر الماضي، منعت السلطات الإيطالية جماهير آينتراخت فرانكفورت من حضور لقاء نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح النادي الألماني في الاستئناف ضد قرار الداخلية الإيطالية، لكن مقاطعة نابولي منعت جماهير فرانكفورت من دخول الملعب.

في نوفمبر الماضي، ادعى ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو أن جماهير فينورد ألقوا على مقاعد بدلاء فريقه أكياس من البول خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الأوروبي.