مورينيو يدافع عن تلميذه ثم يسحقه بثلاثية في حفاظ روما على المربع الذهبي

فاز روما على مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد في ملعب أوليمبيكو، بالجولة 28 للدوري الإيطالي.

وسجّل جورجينو فينالدوم، وباولو ديبالا، وستيفان الشعراوي ثلاثية روما في الشوط الثاني.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع إنتر ميلان الثالث.

فيما تجمّد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز 19 -قبل الأخير- واقترب أكثر من الهبوط للقسم الثاني.

وفاز جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما على ديان ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا والذي تدرب سابقًا تحت قيادة "سبيشال وان" في إنتر ميلان.

وحقق المدرب البرتغالي فوزه رقم 50 في مسيرته مع روما.

ولعب سامبدوريا بنقص عددي منذ الدقيقة 52 بعد طرد الكولومبي خيسون موريّو.

وأثار اعتراض ستانكوفيتش على حكم اللقاء استياء جمهور روما الذي بدأ في سب المدرب الصربي.

لينهض مورينيو من على مقاعد البدلاء ويشير إلى المدرجات بالتوقف عن سب لاعبه السابق وصديقه المقرب.

video:1 مورينيو يدافع عن ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا ولاعبه السابق في إنتر ويطالب الجماهير بالتوقف عن مهاجمته#روما_سامبدوريا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/NYgak1Wh7S — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023

واستغلت كتيبة العاصمة الموقف وتقدّمت في النتيجة بهدف الهولندي فينالدوم في الدقيقة 57 برأسية بعد عرضية نيمانيا ماتيتش.

وانتظر روما حتى الدقيقة 88 ليقتل المباراة بهدفٍ ثانٍ من توقيع ديبالا من ركلة جزاء.

ليكون ديبالا قد سجل 10 أهداف على الأقل وصنع 5 أهداف على الأقل للموسم السابع في مسيرته بالدوري الإيطالي.

وأنهى الشعراوي الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة أرضية جميلة.

وضمن روما الاستمرار في المربع الذهبي لجولة إضافية بغض النظر عن نتيجة مباراة نابولي وميلان.

ويتواجد ميلان في المركز الخامس برصيد 48 نقطة مع مباراة أقل عن روما.

فيما يبتعد سامبدوريا عن مراكز البقاء بعشر نقاط كاملة قبل 10 جولات على النهاية.

video:2 روما 3-0 سامبدوريا



شاهد أهداف المباراة#روما_سامبدوريا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RXOjih7ZGn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 2, 2023

وفي مباراة أخرى بوقتٍ سابق، فاز لاتسيو على مضيفه مونزا بهدفين دون رد.

وسجّل بيدرو رودريجيز هدف لاتسيو الأول في الدقيقة 13، ثم أضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وعزز لاتسيو مركزه الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد مونزا عند 34 نقطة في المركز 13.

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