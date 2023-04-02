الأهلي يشكر وزارة الداخلية والأمن بعد مباراة الهلال السوداني

تقدم النادي الأهلي بالشكل إلى وزارة الداخلية ومسؤولي الأمن وذلك بعد مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني.

كشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم خطابًا إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يوجه فيه الشكر والتحية لكل رجال الأمن الأفاضل، وعلى رأسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والتسهيلات للنادي الأهلي وجماهيره في مباراة الهلال السوداني أمس، في ختام دور المجموعات من دوري رابطة الأبطال".

وأضاف الأهلي "جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة معالي الوزير على السماح بحضور 50 ألف مشجع، ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز؛ فضلًا عما لاقته جماهير الأهلي من تعاونٍ وتعاملٍ راقٍ من رجال الأمن، عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات، وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة، ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية".

وأكمل "وفي الختام وجّه مجلس إدارة الأهلي التحية لكل رجال الأمن، عما يتحملونه من متاعب من أجل إقامة كل الأنشطة الرياضية محليًا وقاريًا، ومساندة الأندية لاسيما عند تمثيلها للبلاد في البطولات الدولية".

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.