أنشيلوتي: جاهزون للفوز على برشلونة.. وإذا أراد ريال مدريد استمراري سأوقع حتى 2034

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه جاهز بنسبة 100% للفوز على برشلونة في الكلاسيكو، مشيرا إلى أنه يستهدف الاستمرار في تعاقده حتى نهايته.

وفاز ريال مدريد على بلد الوليد بستة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "نحن جاهزون بنسبة مائة بالمائة لمواجهة برشلونة ولا شك لدينا. من الآن فصاعدا لدينا فكرة واحدة فقط ، وهي الفوز يوم الأربعاء".

وأضاف "اليوم بدأت المرحلة الأخيرة من الموسم، لقد أخبرت اللاعبين بلذلك. في العام الماضي بدأناها ضد سيلتا فيجو الذي عانى كثيرا وهذا العام بدأناها بمشاعر مختلفة. لقد كانت مباراة جيدة للغاية على الرغم من أننا لم نقدم أداءً جيدًا في البداية".

وتابع "لقد عانينا وأتيحت لهم الفرص، نغادر بشعور جيد لأن النجاح الذي كنا نحققه دائما في الهجوم قد عاد. لقد كان المهاجمون اليوم فعالين وقويين. لقد جعلوا المباراة سهلة للغاية".

وواصل "الخط الأمامي بالكامل كان جيدا في جميع الجوانب، ربما في حاجة للتحسن بعض الشيء بدون الكرة ولكنهم لعبوا بشكل جماعي رائع".

واستطرد "يجب تسليط الضوء على ما قدمه كريم لأنه سجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق وأظهر حالة جيدة للغاية. وهذا يعني أن العمل الذي قام به في فترة التوقف الدولي كان جيدا للغاية".

وأتم "ما سأفعله في المستقبل لن أعرفه الآن، لآخر مرة أقول إن عقدي ينتهي في عام 2024 والفكرة هي الوصول إلى نهاية عقدي. إذا كان ريال مدريد سعيدا بي بعد ذلك ، سأوقع حتى 2034".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.