تشكيل الدوري الإيطالي - سيميوني يعوض غياب أوسيمين لـ نابولي.. وعودة كيير لدفاع ميلان

أعلن لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي تشكيلي نابولي وميلان لمواجهة الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي.

وبدأ جيوفاني سيميوني في التشكيل الأساسي لنابولي ليعوض غياب فيكتور أوسيمين المصاب.

على الجانب الآخر، عاد سيميوني كيير للتواجد في قلب دفاع ميلان مع غياب بيير كالولو بسبب الإصابة وتواجد مالك ثياو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي

الهجوم: ماتيو بوليتانو - جيوفاني سيميوني - كفيتشا كفاراتسخيليا

وجاء تشكيل الروسونيري كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: ديفيد كالابريا - سيميوني كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

أمامهما: براهيم دياز - رادي كرونيتش - رافائيل لياو

خط الهجوم: أولفييه جيرو

ويتواجد نابولي في المركز الأول برصيد 71 نقطة، بينما يحتل إيه سي ميلان المركز الخامس برصيد 48 نقطة.