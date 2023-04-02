مدرب نانت: مسلمو الفريق يمكنهم الصيام أيام التدريبات فقط.. لا صوم يوم المباراة

الأحد، 02 أبريل 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

جمهور نانت

تحدث أنطوان كومبواري مدرب نانت عن صيام لاعبيه خلال شهر رمضان، مشددا على أنه يمنع الصيام أيام المباريات.

كشفت صحيفة ويست الفرنسية عن قيام كومبواري باستبعاد الجزائري جوان حجام لاعب الفريق من مواجهة ريمس بسبب رفضه الإفطار في يوم المباراة.

وقال كومبواري في مؤتمر صحفي: "أنا أدعم اللاعبين الذين يصومون، لا مشكلة مع الصيام أيام التدريبات، لكن في يوم المباراة لا يجب أن تصوم".

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وأضاف "من يصر على الصيام لن ينضم لقائمة المباراة، إنها ليست عقوبة. أنا أضع القواعد. هذا هو اختياره وأنا أحترم ذلك".

وواصل "هناك مسلمون آخرون في الفريق مثل مصطفى محمد وجان شارل كاستيليتو وموسى سيسوكو يصومون أيام التدريبات ولا يفعلون ذلك يوم المباراة".

وأتم "هذه هي طريقتي في التعامل مع الصيام منذ بداية مسيرتي التدريبية قبل 20 عاما".

وخسر نانت من ريمس 0-3 يوم الأحد على ملعبه في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ويست الفرنسية فإن جوان حجام قد رفض الإفطار في يوم المباراة مما أدى لاستبعاده من قائمة المباراة.

وفقا لويست فإن حجام قد وافق على الإفطار في يوم المباراة التي ستلعب خارج ملعب النادي ولكنه أصر على الصيام في الأيام التي يلعب فيها الفريق على ملعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي اللاعبين المسلمين في الفريق قد وافقوا على الإفطار في أيام المباريات.

صاحب الـ 20 عاما هو لاعب جزائري خاض مباراته الأولى الدولية ضد النيجر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أصدر بيانا شدد فيه على رفضه لإيقاف الحكام للمباريات ليتمكن اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم في المباريات الليلية.

نانت مصطفى محمد جوان حجام
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