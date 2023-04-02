ريال مدريد يدك بلد الوليد بسداسية.. وهاتريك تاريخي لبنزيمة

تألق كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وقاد فريقه لفوز عريض على ضيفه بلد الوليد بستة أهداف دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 27 للدوري الإسباني.

وسجّل أهداف ريال مدريد: رودريجو، وكريم بنزيمة (هاتريك)، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 28 نقطة في المركز الـ15.

ريال مدريد لم ينتظر الكثير حتى افتتح التسجيل بواسطة رودريجو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

ثم عاد بنزيمة للتسجيل مع الفريق في الدوري الإسباني بعد غياب.

ويعود آخر أهداف مهاجم ريال مدريد في الدوري إلى 15 فبراير الماضي أمام إلتشي، وصام بعدها عن التهديف لأربع مباريات.

واستغل بنزيمة عرضية من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 29 ليودعها برأسه الشباك.

قبل أن يستقبل تمريرة نفس اللاعب ويسدد بقوة على يسار الحارس في الدقيقة 32.

واختتم بنزيمة الهاتريك بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة 36 بعد عرضية من رودريجو.

وبذلك أصبح كريم بنزيمة صاحب ثالث أسرع هاتريك في تاريخ الليجا بـ 6 دقائق و30 ثانية.

ووقع بنزيمة على هدفه الـ22 مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 20 هدفا في 11 موسما مختلفا متخطيا الثنائي راؤول جونزاليس ودي ستيفانو.

وللمرة الأولى ينجح كريم بنزيمة في تسجيل هاتريك مع ريال مدريد في الشوط الأول، والتاسع للاعب بشكل عام مع الفريق الملكي.

بعد مرور 65 دقيقة قرر كارلو أنشيلوتي إراحة بنزيمة استعدادا لمواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس الملك ودفع بإيدن هازارد بدلا منه.

مر الشوط الثاني لا أهداف حتى سجل أسيسنيو الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

الظاهرة رونالدو مالك نادي بلد الوليد يتابع معاناة فريقه أمام ريال مدريد في مدرجات سانتياجو برنابيو. 🇧🇷⭐ pic.twitter.com/Sm2rgoQQ5B — FilGoal (@FilGoal) April 2, 2023

وفي الوقت بدل الضائع صنع هازارد الهدف السادس للوكاس فاسكيز الذي سدد كرة متقنة في شباك بلد الوليد.