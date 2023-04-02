مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0) - (0) مانشستر.. طوفان من أصحاب الأرض
الأحد، 02 أبريل 2023 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
--------------------------------------------------
ق38: تسديدة صاروخية من لونجستاف من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق31: عرضية من برونو فيرنانديز إلى دالوت الذي لعبها إلى منطقة الجزاء ودفاع نيوكاسل يبعدها
ق24: تسديدة من جاكوب ميرفي من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة
ق19: عرضية من سانت ماكسيمان وتسديدة من لونجستاف بجوار القائم
ق17: أنتوني يسدد بقوة بجزار القائم
ق15: دي خيا يتألق أمام رأسية إيزاك ثم تسديدة لونجستاف
ق6: فرصة أولى لنيوكاسل بعد عرضية من تريبيه وتهيد من إيزاك إلى لونجستاف الذي سدد مرتين وأخرجها دفاع مانشستر
بداية المباراة
نرشح لكم
عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق مصطفى محمد يشارك في سقوط جديد لنانت أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي تشكيل الدوري الإنجليزي - ثنائية جديدة في الوسط لـ مانشستر.. وإيزاك يقود نيوكاسل ليستر سيتي يعلن رحيل رودجرز عن تدريب الفريق انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) ريمس كوبي: إلتشي يخطط لاستئناف ضد مباراة برشلونة بسبب عقد جافي مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام استاد ريمس بعد الخروج بشباك نظيفة أمام إلتشي.. تير شتيجن يحطم رقمه القياسي مع برشلونة