مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0) - (0) مانشستر.. طوفان من أصحاب الأرض

الأحد، 02 أبريل 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

لونجستاف أمام ليساندرو مارتينيز - نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

--------------------------------------------------

أخبار متعلقة:
عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق مران الزمالك - عودة سامسون.. والمثلوثي يواصل التأهيل مصطفى محمد يشارك في سقوط جديد لنانت أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

ق38: تسديدة صاروخية من لونجستاف من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق31: عرضية من برونو فيرنانديز إلى دالوت الذي لعبها إلى منطقة الجزاء ودفاع نيوكاسل يبعدها

ق24: تسديدة من جاكوب ميرفي من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق19: عرضية من سانت ماكسيمان وتسديدة من لونجستاف بجوار القائم

ق17: أنتوني يسدد بقوة بجزار القائم

ق15: دي خيا يتألق أمام رأسية إيزاك ثم تسديدة لونجستاف

ق6: فرصة أولى لنيوكاسل بعد عرضية من تريبيه وتهيد من إيزاك إلى لونجستاف الذي سدد مرتين وأخرجها دفاع مانشستر

بداية المباراة

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق مصطفى محمد يشارك في سقوط جديد لنانت أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي تشكيل الدوري الإنجليزي - ثنائية جديدة في الوسط لـ مانشستر.. وإيزاك يقود نيوكاسل ليستر سيتي يعلن رحيل رودجرز عن تدريب الفريق انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) ريمس كوبي: إلتشي يخطط لاستئناف ضد مباراة برشلونة بسبب عقد جافي مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام استاد ريمس بعد الخروج بشباك نظيفة أمام إلتشي.. تير شتيجن يحطم رقمه القياسي مع برشلونة
أخر الأخبار
ريال مدريد يدك بلد الوليد بسداسية.. وهاتريك تاريخي لبنزيمة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جريليش يتحدث عن الفوز المثالي على ليفربول ومطاردة أرسنال 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0) - (0) مانشستر.. طوفان من أصحاب الأرض 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة سامسون.. والمثلوثي يواصل التأهيل ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد يشارك في سقوط جديد لنانت أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري الإنجليزي - ثنائية جديدة في الوسط لـ مانشستر.. وإيزاك يقود نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (6)-(0) بلد الوليد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 3 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة