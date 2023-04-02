مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) - (0) مانشستر.. جوووووول أول
الأحد، 02 أبريل 2023 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
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ق64: جوووول أول لنيوكاسل عن طريق جو ويلوك من صناعة سانت ماكسيمان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: تسديدة صاروخية من لونجستاف من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق31: عرضية من برونو فيرنانديز إلى دالوت الذي لعبها إلى منطقة الجزاء ودفاع نيوكاسل يبعدها
ق24: تسديدة من جاكوب ميرفي من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة
ق19: عرضية من سانت ماكسيمان وتسديدة من لونجستاف بجوار القائم
ق17: أنتوني يسدد بقوة بجزار القائم
ق15: دي خيا يتألق أمام رأسية إيزاك ثم تسديدة لونجستاف
ق6: فرصة أولى لنيوكاسل بعد عرضية من تريبيه وتهيد من إيزاك إلى لونجستاف الذي سدد مرتين وأخرجها دفاع مانشستر
بداية المباراة