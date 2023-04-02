انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2) - (0) مانشستر

الأحد، 02 أبريل 2023 - 17:24

كتب : FilGoal

لاعبو نيوكاسل يحتفلون بهدف جو ويلوك أمام مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

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ق64: جوووول أول لنيوكاسل عن طريق جو ويلوك من صناعة سانت ماكسيمان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: تسديدة صاروخية من لونجستاف من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق31: عرضية من برونو فيرنانديز إلى دالوت الذي لعبها إلى منطقة الجزاء ودفاع نيوكاسل يبعدها

ق24: تسديدة من جاكوب ميرفي من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة

ق19: عرضية من سانت ماكسيمان وتسديدة من لونجستاف بجوار القائم

ق17: أنتوني يسدد بقوة بجزار القائم

ق15: دي خيا يتألق أمام رأسية إيزاك ثم تسديدة لونجستاف

ق6: فرصة أولى لنيوكاسل بعد عرضية من تريبيه وتهيد من إيزاك إلى لونجستاف الذي سدد مرتين وأخرجها دفاع مانشستر

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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