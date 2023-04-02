عاد بنزيمة.. قائد ريال مدريد يضرب بلد الوليد بثلاثية في 6 دقائق

الأحد، 02 أبريل 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدفه مع ريال مدريد أمام بلد الوليد

عاد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للتسجيل مع الفريق بعد غياب وذلك أمام ريال بلد الوليد في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويعود آخر أهداف مهاجم ريال مدريد في الدوري إلى 15 فبراير الماضي أمام إلتشي، وصام بعدها عن التهديف لأربع مباريات.

واستغل بنزيمة عرضية من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 29 ليودعها برأسه الشباك.

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قبل أن يستقبل تمريرة نفس اللاعب ويسدد بقوة على يسار الحارس في الدقيقة 32.

واختتم بنزيمة الهاتريك بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة 36 بعد عرضية من رودريجو.

وبذلك أصبح كريم بنزيمة صاحب ثالث أسرع هاتريك في تاريخ الليجا بـ 6 دقائق و30 ثانية.

ووقع بنزيمة على هدفه الـ22 مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل 20 هدفا في 11 موسما مختلفا متخطيا الثنائي راؤول جونزاليس ودي ستيفانو.

وللمرة الأولى ينجح كريم بنزيمة في تسجيل هاتريك مع ريال مدريد في الشوط الأول، والتاسع للاعب بشكل عام مع الفريق الملكي.

ريال مدريد كريم بنزيمة الدوري الإسباني
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