مران الزمالك - عودة سامسون.. والمثلوثي يواصل التأهيل

عقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة شرح لمجموعة من الأفكار التكتيكية والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق، بجانب الحديث عن بعض الأمور الخاصة ببرنامج المران.

وواصل التونسي حمزة المثلوثي برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض استعدادا للقاء المصري.

وخاض المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية في صالة الجيمانيزيوم، طبقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في الركبة.

وانتظم البنيني سامسون اكينولا مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك سامسون في المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية عقب إنتهاء البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق من مقر النادي في تمام الثامنة والنصف مساء الغد.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة.

ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 28 نقطة من 21 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 4 إبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والربع مساء.

وتلعب المباراة على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.