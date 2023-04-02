مصطفى محمد يشارك في سقوط جديد لنانت أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الأحد، 02 أبريل 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

فشل نانت في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الفرنسي وذلك بعد أن سقط أمام ستاد ريمس بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الفرنسي.

بعد 38 دقيقة سلبية، احتاج أليكسيس فليبس لدقيقة واحدة ليسجل ثنائية في شباك نانت ويضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 58، تابع مارشال مونيتسي تسديدة ارتدت من العارضة ليودعها الشباك بنجاح.

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وبدأ مصطفى محمد المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل المباراة في الدقيقة 60.

وبذلك يكون نانت قد فشل في تحقيق الفوز في آخر ست مباريات في الدوري بأربع هزائم وتعادلين.

وتوقف رصيد نانت عند 30 نقطة في المركز الـ14 وبفارق أربع نقاط عن أماكن الهبوط.

وارتفع رصيد ريمس للنقطة 46 في المركز السابع.

نستعرض معا ما قدمه مصطفى محمد في 30 دقيقة لعبها أمام ستاد ريمس

دقائق اللعب: 30

التسديدات على المرمى: 1

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 7

صناعة الفرص: 1

الفوز بالالتحامات الهوائية: 1 من أصل 2

فقد الاستحواذ: 7

ناتت ستاد ريمس الدوري الفرنسي
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