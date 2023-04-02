انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (6)-(0) بلد الوليد

الأحد، 02 أبريل 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - فينيسيوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني يوم الأحد.

ويلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر.

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وتنطلق المباراة في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

يمكنكم متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــنـــــــــا

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ق92: لوكاس فاسكيز يسجل السادس بصناعة هازارد

ق72: ماركو أسينسيو يسجل الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق66: رودريجو يسجل الخامس، لكن الحكم يلغي الهدف بسبب لمسة يد على فينيسيوس جونيور

ق65: دخول إيدن هازارد بدلا من بنزيمة

ق60: لا خطورة على المرميين

ق47: القائم يتعاطف مع ريال مدريد من جديد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: بنزيمة يكمل الهاتريك بضربة خلفية مزدوجة

ق33: بنزيمة يمر بشكل ولا أروع من دفاع بلد الوليد ويسجل من خارج منطقة الجزاء بتسديدة رائعة

ق29: كريم بنزيمة يسجل برأسية قابل بها عرضية فينيسيوس جونيور

ق25: حارس بلد الوليد يتألق أمام تسديدة كريم بنزيمة القوية

ق22: جووووووووول رودريجو يسجل الأول للملكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق20: ثلث ساعة تمر بلا أهداف

ق11: قائم ريال مدريد يتصدى لتسديدة روكي ميسا لاعب بلد الوليد الرائعة

ق5: رأسية أولرين تشواميني تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني بلد الوليد
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