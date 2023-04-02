الرياضية: اتحاد جدة يغلق ملف مقدم عقد حجازي وطارق حامد

الأحد، 02 أبريل 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

أغلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي ملف مقدمات عقود الرباعي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

بحسب صحيفة الرياضية المغربية، فإن إدارة الاتحاد أغلقت الملف بعد دفع مبلغ 11 مليون ريال سعودي.

وجاء ذلك بعد أن تم الاتفاق بين الإدارة والرباعي على تأجيل مقدم العقود في وقت سابق.

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ومن المنتظر أن يحصل الحارس مارسيلو جروهي والمهاجم محمد الصيعري على الدفعة الأخيرة من مقدمات عقديهما الشهر المقبل.

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري الصعودي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل تسع جولات على نهاية المسابقة.

ويستعد العميد لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 22 من الدوري السعودي.

يذكر أن أحمد حجازي يلعب بقميص اتحاد جدة منذ صيف عام 2021، بينما انتقل طارق حامد للعميد الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

أحمد حجازي طارق حامد الدوري السعودي اتحاد جدة ، الدوري السعودي
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