مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) ريمس.. كرة ضائعة بشكل غريب

الأحد، 02 أبريل 2023 - 14:54

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد ريمس في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في المباراة.

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ق14. كرة تضيع بشكل غريب من لاعبي نانت الذين سددوا الكرة أكثر من مرة من داخل منطقة الجزاء ولكن لاعبو ريمس أبعدوا الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نانت ريمس مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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