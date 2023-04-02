مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) ريمس.. كرة ضائعة بشكل غريب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد ريمس في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في المباراة.

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ق14. كرة تضيع بشكل غريب من لاعبي نانت الذين سددوا الكرة أكثر من مرة من داخل منطقة الجزاء ولكن لاعبو ريمس أبعدوا الكرة من على خط المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل