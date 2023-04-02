انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) ريمس
الأحد، 02 أبريل 2023 - 14:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد ريمس في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.
ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في المباراة.
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نهاية المباراة
ق59: دخول مصطفى محمد في مكان موسى سيسوكو
ق58: جوووووول الثالث لريمس عن طريق مارشال مونيتسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40. جوووول الثااني لريمس عن طريق أليكسيس فليبس بعد هجمة مرتدة.
ق38. جوووول أول لريمس عن طريق أليكسيس فليبس بتسديدة في الزاوية البعيدة من داخل منطقة الجزاء.
ق14. كرة تضيع بشكل غريب من لاعبي نانت الذين سددوا الكرة أكثر من مرة من داخل منطقة الجزاء ولكن لاعبو ريمس أبعدوا الكرة من على خط المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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