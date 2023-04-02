كوبي: إلتشي يخطط لاستئناف ضد مباراة برشلونة بسبب عقد جافي

الأحد، 02 أبريل 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - جافي

يخطط نادي إلتشي لتقديم استئناف ضد مشاركة جافي في مواجهة الفريق لبرشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتغلب برشلونة على إلتشي بأربعة أهداف دون مقابل على إلتشي ليوسع الفارق مع ريال مدريد في الدوري.

وكشفت إذاعة كوبي أن إلتشي ينوي تقديم شكوى بسبب مشاركة جافي رغم إلغاء تسجيل عقد جافي.

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محكمة برشلونة الاقتصادية كانت قد حكم بإلغاء الإجراء الاحترازي الذي أجبر رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على تسجيل عقد جافي الجديد.

وأشار التقرير إلى أن إلتشي يستند على المادة 141 من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والتي تمنع اللعب مرة أخرى في نفس الموسم برخصة ملغاة.

وبالرغم من ذلك أوضحت نفس المحطة الإذاعية أن موقف إلتشي قد لا يكون له أساس من الصحة لأن برشلونة ستعتمد على التدبير الاحترازي الممنوح في ذلك الوقت من المحكمة التجارية لتتمكن من تسجيل جافي.

وكانت رابطة الدوري قد رفضت تسجيل العقد لأن برشلونة أرسل الأوراق بعد انقضاء الموعد النهائي، مما دفع النادي الكتالوني لمقاضاة الرابطة والمطالبة بتسجيل العقد بشكل فوري.

أقرت المحكمة تسجيل العقد كإجراء احترازي لحين الانتهاء من بحث المسألة، وها قد صدر حكمها ببطلان العملية.

وقدم برشلونة تقديم استئناف ضد حكم المحكمة قبل أن يرفض الاستئناف بعد ذلك.

ماذا يعني ذلك؟

جافي وقع عقدا جديدا يبقيه في كامب نو حتى صيف 2026 بشرط جزائي ضخم تبلغ قيمته مليار يورو.

عملية التسجيل انتهت في اللحظات الأخيرة من سوق يناير الشتوي، ليترك جافي رقمه القديم "30" ويرتدي الرقم "6" الذي كان أشهر حملته هو تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الحالي وأسطورة خط الوسط.

يحق للنادي الكتالوني أن يستأنف ضد هذا القرار، وبينما تم إلغاء تسجيل عقد جافي.

المشكلة الحقيقية هي أنه حاليا يلعب بعقده القديم الذي ينتهي في يونيو المقبل (2023)، وأن برشلونة قد يجد نفسه مضطرا لمواجهة المصاعب الاقتصادية المتعلقة بتسجيله براتبه الحالي، والمقدر بـ 8 ملايين يورو وفقا لـ "فوربس".

برشلونة الدوري الإسباني جافي
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