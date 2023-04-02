تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا.. وأسينسيو في وسط الملعب لمواجهة بلد الوليد

الأحد، 02 أبريل 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - فينيسيوس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد بلد الوليد بعد قليل.

ويلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وعاد ألابا لتشكيل ريال مدريد بعد غيابه لمدة 6 مباريات بسبب الإصابة.

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وكان المدافع النمساوي قد شارك للمرة الأخيرة يوم 21 فبراير الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

ويلعب ماركو أسينسيو في وسط ملعب ريال مدريد بجوار توني كروس وأوريلين تشواميني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا.

الوسط: ماركو أسينسيو – أوريلين تشواميني – توني كروس.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - داني كارفاخال - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - داني سيبايوس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - إدين هازارد - ألفارو رودريجيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أكثر.

ريال مدريد الدوري الإسباني بلد الوليد
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