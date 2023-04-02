مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام استاد ريمس

الأحد، 02 أبريل 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت ضد استاد ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويستضيف نانت فريق استاد ريمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة بينما ريمس في المركز التاسع بـ 43 نقطة.

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وخاض مصطفى محمد 28 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ونجح المهاجم المصري في المساهمة بتسعة أهداف في الدوري بتسجيل ستة أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولعب مصطفى بشكل عام 41 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 14 هدفا.

وشارك مصطفى في المباراة الأخيرة أمام ليون والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكانت آخر أهداف مصطفى محمد في الدوري الفرنسي في شباك نيس في الجولة السابعة والعشرين.

وتعادل نانت في آخر مباراتين خاضهم الفريق في الدوري.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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