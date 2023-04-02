بعد الخروج بشباك نظيفة أمام إلتشي.. تير شتيجن يحطم رقمه القياسي مع برشلونة

تخطى مارك أندريه تير شتيجن رقمه القياسي مع برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني بعد حفاظه على نظافة شباكه أمام إلتشي.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على إلتشي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني ليعزز موقفه في الصدارة.

وعزز برشلونة صدارته بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة قبل 11 جولة من النهاية، بينما ريال مدريد في المركز الثاني بـ 56 نقطة قبل مواجهة بلد الوليد مساء اليوم.

ووصل تير شتيجن بعد مواجهة إلتشي للحفاظ على نظافة شباكه في 20 مباراة هذا الموسم.

واستقبل تير شتيجن تسعة أهداف فقط في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم خلال 27 مواجهة خاضهم.

وكان الرقم القياسي للحارس الألماني مع برشلونة في الدوري الإسباني هو 19 مباراة بشباك نظيفة خلال موسم 2017-2018.

ويشهد الموسم الحالي تألق تير شتيجن مع برشلونة في مختلف المسابقات إذ شارك في 38 مباراة واستقبلت شباكه 26 هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه 20 مرة.

وكان تير شتيجن قد استقبل 34 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال 35 مباراة.

وخلال آخر موسمين نجح تير شتيجن في الحفاظ على نظافة شباكه 11 مرة في الدوري لكل موسم منهما.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز برشلونة بهدف دون مقابل على ملعب سنتياجو برنابيو.