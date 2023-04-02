آس: مشاركة دي يونج في الكلاسيكو شبه مستحيلة

أصبح فرينكي دي يونج لاعب برشلونة قريبا للغاية من الغياب عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة وفقا لصحيفة آس الإسبانية.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

اللاعب الهولندي شارك في تدريبات برشلونة اليوم لأول مرة بعد عودته من الإصابة ولكنه أنهى الحصة التدريبية وهو يشعر بأنه ليس بخير وذلك ما يجعل مشاركته في الكلاسيكو أقرب للمستحيل.

دي يونج كان قد أصيب بتزمق بسيط في فخذه الأيمن خلال مواجهة ريال مدريد يوم 19 مارس في الدوري الإسباني مما أدى لغيابه لثلاثة أسابيع.

وفقا لآس فإن فترة غياب دي يونج قد تستمر لمدة 15 يوما إضافيين مما يعني إمكانية غيابه عن 3 مباريات أخرى عقب الكلاسيكو.

وفي حال تأكد غياب اللاعب عن الكلاسيكو فإن فرانك كيسي سيكون هو الأقرب لتعويضه.

دي يونج سينضم لقائمة غيابات برشلونة في الكلاسيكو والتي تضم كل من عثمان ديمبيلي وبيدري وأندرياس كريستنسن.

وغاب دي يونج عن مواجهة إلتشي التي حقق الفريق خلالها الفوز أمس بأربعة أهداف دون مقابل، كما غاب عن منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي.

مباراة الذهاب ضد ريال مدريد كانت قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.