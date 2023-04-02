تقرير فرنسي: بسبب رفضه للإفطار.. مدرب نانت يستبعد لاعبه الجزائري من مواجهة ريمس

كشفت صحيفة ويست الفرنسية عن قيام أنتوان كومبواري مدرب نانت باستبعاد جوام حاجام لاعب الفريق من مواجهة ريمس بسبب رفضه الإفطار في يوم المباراة.

خواكين هادجام النادي : نانت نانت

ويلتقي نانت مع ريمس اليوم الأحد على ملعبه في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وفقا للصحيفة فإن هادجام قد رفض الإفطار في يوم المباراة مما أدى لاستبعاده من قائمة المباراة.

كومبواري كان قد كشف عن قراره برفضه لصيام اللاعبين خلال يوم المباراة.

وقال كومبواري خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدي قاعدة بسيطة فقط، لا مشكلة في صيام اللاعبين خلال الأسبوع ولكن في يوم المباراة الأمر ممنوع والذي سيقرر الصيام في يوم المباراة سيجلس في المنزل وأنا لن أعبث بصحة اللاعبين وأضع زملائهم في المشاكل، عندما لا تأكل يكون الأمر معقدا".

وفقا لويست فإن هادجام قد وافق على الإفطار في يوم المباراة التي ستلعب خارج ملعب النادي ولكنه أصر على الصيام في الأيام التي يلعب فيها الفريق على ملعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي اللاعبين المسلمين في الفريق قد وافقوا على الإفطار في أيام المباريات.

صاحب الـ 20 عاما هو لاعب جزائري خاض مباراته الأولى الدولية ضد النيجر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وشهدت قائمة نانت لمواجهة ريمس غياب اللاعب بينما تواجد مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أصدر بيانا شدد فيه على رفضه لإيقاف الحكام للمباريات ليتمكن اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم في المباريات الليلية.