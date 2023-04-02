مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تطورات مصير تقنية الفيديو في الدوري

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة العمل بتقنية الفيديو في مباريات الدوري من جديد.

وشهدت الجولة الماضية من مسابقة الدوري غياب تقنية الفيديو بصورة مفاجئة.

وعلم FilGoal.com سبب عدم إقامة مباريات اليوم بين: سموحة والإسماعيلي، وإنبي والبنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب دون الـ VAR بسبب عدم سداد اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com "دخلنا في مفاوضات جادة مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو من أجل إعادتها للعمل في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "اتحاد الكرة لا يتعمد تنحية العمل بتقنية الفيديو كما يتوهم البعض، ولكن حدثت بعض المعوقات والعراقيل والآن نعمل على حلها".

واختتم تصريحاته "يحرص اتحاد الكرة على تطبيق العدالة وتوفير الأجواء الإيجابية لكافة الأندية والمسابقات وتحمل واجباته ومسؤولياته".

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية طالبت من اتحاد الكرة إيجاد الحل في أسرع وقت ممكن لتطبيق التقنية على جميع الفرق في كل المباريات.

وتقام مباريات الدوري المصري باستخدام تقنية الفيديو منذ منتصف موسم 2019-2020.

وسبق أن سافر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى إسبانيا في شهر فبراير الماضي، لإنهاء مسألة الاتفاق والتعاقد مع الخبير الأجنبي لرئاسة وتطوير لجنة التحكيم، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، وأضيف له ملف تقنية الفيديو.