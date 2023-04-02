مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الأمن لحضور 50 ألف في نهائي كأس مصر

يخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الجهات الأمنية من أجل حضور 50 ألف مشجع في نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

ويستضيف استاد القاهرة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع من مساء 10 أبريل الجاري.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تمت مخاطبة الجهات الأمنية بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقة بحضور 50 ألف متفرج في نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز".

وكشف "ننتظر موافقة الأمن لكي نبدأ في وضع نظام بيع وتقسيم أعداد التذاكر بين الفريقين المتنافسين".

واختتم تصريحاته "بناء على ذلك سنرى هل سيكون التوزيع مناصفة أم ستترك بحسب أسبقية الحجز والبيع".

وتعتبر تلك النسخة لموسم 2021-2022 بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي بركلات الترجيح.

بينما تغلب الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتأهل حامل لقب تلك النسخة من كأس مصر لمواجهة الزمالك بطل الدوري في كأس السوبر يوم 6 مايو المقبل في الإمارات.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس مصر والتي أقيمت في يوليو الماضي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بـ 37 لقبا ويليه الزمالك 28 مرة.

بينما يصل بيراميدز إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد خسارة نسخة 2018-2019 أمام الزمالك.