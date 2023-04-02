الاتحاد ينعى إسلام زكي بعد وفاته في حادث صالة حسن مصطفى

الأحد، 02 أبريل 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

توفي إسلام زكي مشجع الاتحاد السكندري على إثر إصابته خلال حادث سقوط منصة على المدرج المتواجد أسفله.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراة كأس السوبر لكرة السلة واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها في ديسمبر الماضي.

جاء ذلك إثر انهيار منصة يقف عليها قيادات الجماهير، حيث سقطت بهم على المدرج المتواجد أسفلهم.

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وكتب الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية: "ينعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية وجماهير النادي ببالغ الحزن والأسى إسلام زكي شهيد حادث مدرج صالة حسن مصطفى في مباراة الاتحاد ضد الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف "رحل الشهيد إلى جوار ربه منذ قليل، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجماهير زعيم الثغر جميعا الصبر والسلوان".

وكانت قد أسفرت الواقعة عن إصابات بين صفوف الجماهير، حيث تم نقل البعض إلى المستشفى.

المباراة التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، تم إلغاؤها إثر هذه الأحداث.

وتعرض إسلام زكي وقتها لغيبوبة وتدخلين جراحيين قبل أن يتوفى صباح اليوم الأحد.

وينعى موقع FilGoal.com مشجع نادي الاتحاد وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الاتحاد كرة سلة صالة حسن مصطفى إسلام زكي
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