إريك جارسيا: خصائصي تؤهلني للعب في وسط الملعب

شدد إريك جارسيا مدافع برشلونة على استعداده للعب في أي مركز يطلبه منه المدرب.

وحقق برشلونة الفوز خارج ملعبه على إلتشي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الإسباني.

وشارك جارسيا لأول مرة في وسط الملعب بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وقال جارسيا للصحفيين عقب المباراة: "كنا نعرف أن إلتشي يمرون بموقف صعب وكان علينا أن ندخل المباراة بأعصاب هادئة".

واستمر "أنا سعيد بمساعدة الفريق بأي طريقة يقولها المدرب وهو يعطيني الثقة في اللعب هنا في وسط الملعب ولكن الأمر متعب أكثر قليلا من الدفاع".

وأكمل "أنا أرى نفسي في أي مركز يطلب مني المدرب اللعب فيه، مركزي قلب دفاع ولكن إن كان علي اللعب في وسط الملعب سأكون مسرورا لأن خصائصي تؤهلني لذلك".

وأضاف "تشافي أخبرنا منذ بداية الموسم إننا جميعا سنكون مهمين، واعتقد أننا جميعا لعبنا بشكل جيد ولدينا مباراة مهمة يوم الأربعاء".

وسيلعب برشلونة يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز برشلونة بهدف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو.