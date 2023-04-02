أجوستي يشيد بـ جماهير الأهلي في مواجهة الهلال.. ويطالبهم بدعم فريق السلة بـ إفريقيا

الأحد، 02 أبريل 2023 - 11:00

كتب : محمد سمير

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

أشاد الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لرجال كرة السلة بدعم جماهير النادي لفريق كرة القدم أمام الهلال السوداني.

وحضر أجوستي مواجهة الأهلي ضد الهلال الحاسمة في ختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وكتب أجوستي عبر حسابه على تويتر: "أجواء رائعة في استاد القاهرة، جماهير الأهلي دعمت وساعدت الفريق للتأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر كرة سلة - تأهل الأهلي والاتحاد لنصف نهائي دوري السوبر.. وتأجيل صعود الزمالك كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تهزمن سبورتنج في ختام دور المجموعات كرة سلة - بأرضية زجاجية لأول مرة.. مصر في مجموعة قوية بكأس العالم للشابات

"سوف نحتاج البعض منكم في صالة حسن مصطفى من أجل دفع فريق السلة في بطولة إفريقيا للأندية".

وشارك أجوستي متابعيه على تويتر بفيديو من تصويره أثناء حضور مباراة الأهلي ضد الهلال.

ويستعد فريق سلة الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا في ختام شهر أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى والتي تقام في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يكون حضور مباريات البطولة بحضور جماهيري.

أما منافسات ربع النهائي وحتى النهائي فتقام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو المقبل في ميدنة كيجالي الرواندية.

الأهلي كرة سلة بطولة أفريقيا أجوستي بوش
نرشح لكم
الاتحاد ينعى إسلام زكي بعد وفاته في حادث صالة حسن مصطفى كرة سلة - الفائز سيواجه الأهلي.. طلائع الجيش يهزم الزمالك ويفرض اللقاء الفاصل في دوري السوبر انتهت كرة سلة - الزمالك (76) - (97) طلائع الجيش كرة سلة - تأهل الأهلي والاتحاد لنصف نهائي دوري السوبر.. وتأجيل صعود الزمالك كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تهزمن سبورتنج في ختام دور المجموعات كرة سلة - بأرضية زجاجية لأول مرة.. مصر في مجموعة قوية بكأس العالم للشابات كرة سلة - على بعد مباراة من الدربي.. فوز الأهلي والزمالك والاتحاد في دوري السوبر كرة سلة - الأهلي بالعلامة الكاملة في دوري السيدات.. تعرف على الترتيب
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) بلد الوليد 15 دقيقة | الدوري الإسباني
تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: اتحاد جدة يغلق ملف مقدم عقد حجازي وطارق حامد 49 دقيقة | المحترفون
ليستر سيتي يعلن رحيل رودجرز عن تدريب الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) ريمس.. دخول مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
كوبي: إلتشي يخطط لاستئناف ضد مباراة برشلونة بسبب عقد جافي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا.. وأسينسيو في وسط الملعب لمواجهة بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام استاد ريمس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء