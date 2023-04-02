أجوستي يشيد بـ جماهير الأهلي في مواجهة الهلال.. ويطالبهم بدعم فريق السلة بـ إفريقيا

أشاد الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لرجال كرة السلة بدعم جماهير النادي لفريق كرة القدم أمام الهلال السوداني.

وحضر أجوستي مواجهة الأهلي ضد الهلال الحاسمة في ختام دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وكتب أجوستي عبر حسابه على تويتر: "أجواء رائعة في استاد القاهرة، جماهير الأهلي دعمت وساعدت الفريق للتأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا".

"سوف نحتاج البعض منكم في صالة حسن مصطفى من أجل دفع فريق السلة في بطولة إفريقيا للأندية".

وشارك أجوستي متابعيه على تويتر بفيديو من تصويره أثناء حضور مباراة الأهلي ضد الهلال.

Great atmosphere at Cairo Stadium, Ahly fans supporting and helping the team to get through next round of the Africa Champions League. We will need some of you in Hassan Mostafa Hall pushing our basketball team in the BAL! 💪🏻🏀🔴 pic.twitter.com/DgoE0jRp2z — Agustí Julbe (@agustijulbe) April 2, 2023

ويستعد فريق سلة الأهلي لخوض منافسات بطولة إفريقيا في ختام شهر أبريل الجاري على صالة حسن مصطفى والتي تقام في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

ويقع الأهلي في مجموعة النيل التي تضم أندية: الأهلي المصري - بترو دي لواندا الأنجولي - فيروفيارو الموزمبيقي - سيتي أويلرز الأوغندي - كيب تاون الجنوب إفريقي - سلاك الغيني.

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 26 أبريل: الأهلي × فيروفيارو الموزمبيقي (6 مساء)

السبت 29 أبريل: الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي (7:30 مساء)

الثلاثاء 2 مايو: الأهلي × كيب تاون الجنوب إفريقي (8:30 مساء)

الجمعة 5 مايو: الأهلي × بيترو دي لواندا الأنجولي (7:30 مساء)

السبت 6 مايو: الأهلي × سلاك الغيني (7:30 مساء)

وتقام جميع مباريات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يكون حضور مباريات البطولة بحضور جماهيري.

أما منافسات ربع النهائي وحتى النهائي فتقام خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو المقبل في ميدنة كيجالي الرواندية.