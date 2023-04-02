موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 02 أبريل 2023 - 01:42

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

يعود الأهلي إلى منافسات الدوري المصري مرة أخرى بملاقاة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الأهلي منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد والتأهل بالبطاقة الثانية من المجموعة الثانية.

آخر مباريات الأهلي في الدوري المصري انتهت بفوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

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أما آخر مباريات المحلة فكانت في الدوري وشهدت فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي لعب 3 مباريات أكثر (21 مباراة).

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الأربعاء 5 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 9:15 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ولم يحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي أو التعادل معه منذ 3 مايو 2021، في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، حيث فاز بهدف وحيد سجله أشرف السيد.

منذ تلك المباراة التقى الفريقان 3 مرات في الدوري المصري، وفاز الأهلي بنتائج 3-2 و2-1 و2-0 على التوالي والترتيب.

آخر تعادل بين الفريقين في الدوري يرجع إلى 18 فبراير 2016 بنتيجة 1-1.

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