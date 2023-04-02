طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر وموعد عودة متولي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوداني بثلاثية دون رد.

قال أبو عبلة عبر قناة الأهلي: "طاهر يشعر بآلام في العضلات وسيتم إعادة تقييمه مرة أخرى في الأيام المقبلة".

وأضاف "محمود متولي في حالة جيدة وسيشارك في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي".

وأكمل "الفترة المقبلة ستشهد عملية مداورة بين اللاعبين لتفادي التعرض للإصابة في ظل ضغط المباريات".

وأتم تصريحاته "هناك نظام غذائي يتبعه اللاعبين في شهر رمضان وكذلك نظام آخر للنوم وذلك لتفادي الإصابات".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.