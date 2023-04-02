ليفاندوفسكي: لا نفكر في ريال مدريد.. ونحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف

الأحد، 02 أبريل 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - جافي

أبدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سعادته بالفوز على إلتشي بأربعة أهداف دون رد ومواصلة الانتصارات في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لقناة برشلونة بعد المباراة: "بالنسبة لنا من المهم أن نتحسن وأن نلعب بأفضل شكل ممكن. لا يهم وضع المباراة يجب علينا أن نهاجم ونصنع الكثير من الفرص".

وأضاف "فزنا بعدة مباريات بنتيجة 1-0 ونحتاج للخطوة التالية في الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

أخبار متعلقة:
تشافي: مشاركة إريك جارسيا في الوسط لم تكن فكرتي.. وأثبتنا أننا عائلة فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل

وأوضح "نحن لا نفكر بعدد نقاطنا أو الفارق بيننا وبين ريال مدريد بل في المباريات المقبلة لتحقيق أهدافنا على مستوى الأداء والنتائج".

وتابع "لا يزال هناك الوقت للعب بشكل أفضل وخلق المزيد من الفرص وتسجيل المزيد من الأهداف لأن الفترة الماضية لم تكن الأفضل على هذا الصعيد".

واختتم "يجب ألا نفكر فيما مر بل فيما هو قادم".

وفاز برشلونة على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة في غياب بيدري وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن للإصابة، ورافينيا للإيقاف.

وتواجد سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ليبدأ قلب الدفاع إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط المدافع، بين سيرجي روبرتو وجافي.

وسجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي في الدقيقة 55، وفيران توريس في الدقيقة 70.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل 7 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وسجل فاتي هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ أكتوبر 2022، منهيا سلسلة عدم تسجيله عند 14 مباراة.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 71 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع بلد الوليد.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني إلتشي
نرشح لكم
تشافي: مشاركة إريك جارسيا في الوسط لم تكن فكرتي.. وأثبتنا أننا عائلة فاتي ينهي عقدته في رباعية برشلونة أمام إلتشي انتهت في الدوري الإسباني - إلتشي (0) - (4) برشلونة تشكيل برشلونة - جارسيا في وسط الملعب.. وألونسو قلب دفاع في مواجهة إلتشي مؤتمر أنشيلوتي: لن أعتزل بعد ريال مدريد.. وسأكون سعيدا بالتحدث مع رئيس الاتحاد البرازيلي مؤتمر تشافي: عودة ميسي تعتمد عليه.. والحديث عنه ليس وقته أمامنا بطولتين لنفوز بهما نائب رئيس برشلونة: نعم نتواصل مع ميسي لعودته أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات
أخر الأخبار
موقعة الكونفدرالية - مهاجم واحد و6 غيابات في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب توتنام المؤقت يتحدث عن تدريبه للاجئين: علموني كيفية الاستمتاع بالحياة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: لا نفكر في ريال مدريد.. ونحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مراون عطية: الأهلي دائما بطل المواقف الصعبة 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشافي: مشاركة إريك جارسيا في الوسط لم تكن فكرتي.. وأثبتنا أننا عائلة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الخطيب يشكر الدولة المصرية ويشيد بالجماهير عقب الفوز على الهلال 37 دقيقة | الكرة المصرية
الإياب كما الذهاب.. يوفنتوس ينتصر على هيلاس فيرونا بهدف مويس كين 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الحفيظ: دور المجموعات مرحلة وانتهت.. الآن سنركز على مواجهة المحلة ثم بيراميدز 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 2 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء