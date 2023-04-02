ليفاندوفسكي: لا نفكر في ريال مدريد.. ونحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف

أبدى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة سعادته بالفوز على إلتشي بأربعة أهداف دون رد ومواصلة الانتصارات في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته لقناة برشلونة بعد المباراة: "بالنسبة لنا من المهم أن نتحسن وأن نلعب بأفضل شكل ممكن. لا يهم وضع المباراة يجب علينا أن نهاجم ونصنع الكثير من الفرص".

وأضاف "فزنا بعدة مباريات بنتيجة 1-0 ونحتاج للخطوة التالية في الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

وأوضح "نحن لا نفكر بعدد نقاطنا أو الفارق بيننا وبين ريال مدريد بل في المباريات المقبلة لتحقيق أهدافنا على مستوى الأداء والنتائج".

وتابع "لا يزال هناك الوقت للعب بشكل أفضل وخلق المزيد من الفرص وتسجيل المزيد من الأهداف لأن الفترة الماضية لم تكن الأفضل على هذا الصعيد".

واختتم "يجب ألا نفكر فيما مر بل فيما هو قادم".

وفاز برشلونة على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة في غياب بيدري وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن للإصابة، ورافينيا للإيقاف.

وتواجد سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ليبدأ قلب الدفاع إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط المدافع، بين سيرجي روبرتو وجافي.

وسجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي في الدقيقة 55، وفيران توريس في الدقيقة 70.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل 7 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وسجل فاتي هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ أكتوبر 2022، منهيا سلسلة عدم تسجيله عند 14 مباراة.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 71 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع بلد الوليد.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.