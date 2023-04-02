تشافي: مشاركة إريك جارسيا في الوسط لم تكن فكرتي.. وأثبتنا أننا عائلة

الأحد، 02 أبريل 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

أرجع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة فكرة إشراك المدافع إريك جارسيا في خط الوسط أمام إلتشي إلى جوردي كرويف المدير الرياضي للنادي.

وقال تشافي في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت فكرة جوردي كرويف. كان يقول ذلك منذ الموسم الماضي، ويعتقد أن لديه الخصائص اللازمة للعب بذلك المركز".

وأضاف "خضنا مباراة ودية ضد الفريق الثاني وأدى جارسيا جيدا بهذا المركز".

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وأوضح "لقد قدم أداء عظيما اليوم. يمكننا الحصول على لاعب وسط جيد".

وعن المباراة قال تشافي: "اليوم أظهرنا أننا فريق وعائلة. أنا سعيد باللاعبين الذين لم يشاركوا تحديدا".

واختتم "الكل لعب بشكل رائع، مثل جوردي ألبا و ماركوس ألونسو وإريك جارسيا في مركز جديد، وفيران توريس سجل وصنع الفارق مع الفريق".

وفاز برشلونة على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة في غياب بيدري وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن للإصابة، ورافينيا للإيقاف.

وتواجد سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ليبدأ قلب الدفاع إريك جارسيا في مركز لاعب الوسط المدافع، بين سيرجي روبرتو وجافي.

وسجل أهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي في الدقيقة 55، وفيران توريس في الدقيقة 70.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل 7 مرات في الدوري الإسباني هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وسجل فاتي هدفه الأول في الدوري الإسباني منذ أكتوبر 2022، منهيا سلسلة عدم تسجيله عند 14 مباراة.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 71 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي يلعب غدا الأحد مع بلد الوليد.

فيما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير، بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان.

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